 شيرين رضا: السينما النظيفة مصطلح وحش بيشتمنا كلنا - بوابة الشروق
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شيرين رضا: السينما النظيفة مصطلح وحش بيشتمنا كلنا

شيرين رضا
شيرين رضا
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 10:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 10:30 م
علقت الفنانة شيرين رضا، على مصطلح «السينما النظيفة»، قائلة: «مصطلح وحش بيشتمنا كلنا، ويعني إن وجود حاجة تانية غير تلك السينما أننا مبتذلين وسمعتنا وحشة»، بحسب تعبيرها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن السينما تظهر الواقع وحياتنا كبشر، معقبة: «لن نقدم قصصا لبقرة، السيدة التي ترى ابنها منذ 20 عامًا وتسلم عليه باليد فقط أمر خاطئ للعين، ماذا سيصدق الجمهور ومن يفعل هذا الأمر؟».

ولفتت إلى أن أفلام المقاولات أدت إلى التوقف عن تقديم مشاهد القُبلات في السينما بشكل نهائي، مشيرة إلى أهمية توظيف أي عنصر في المشهد السينمائي سواء خاتم أو جزمة أو قميص أو قبلة أو حضن حتى لا تكون منفرة.

وبسؤالها عن رأيها بشأن الفنانين الذين يشترطون عدم لمس النساء في العمل السينمائي، قالت: «ليه يشتغلوا في الفن ممكن يشتغلوا في الراديو، في الراديو مش لازم يلمسوا حد»، وفقًا لوصفها.

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