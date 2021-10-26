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روسيا تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 11:45 ص
سجلت روسيا، الثلاثاء، 1106 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد تسجله منذ بدء الجائحة، مع زيادة حالات الإصابة الجديدة، مما دفع السلطات إلى فرض إجراءات الإغلاق الجزئي.

وسجلت الحصيلة اليومية أعداداً قياسية جديدة في ستة من الثمانية أيام الماضية. وسجل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة 36446 إصابة جديدة مقارنة مع 37930 في اليوم السابق، وفقاً لوكالة "رويترز".

وستُغلق روسيا أماكن العمل في أنحاء البلاد في الأسبوع الأول من نوفمبر وستعيد العاصمة موسكو فرض إغلاق جزئي اعتباراً من 28 أكتوبر.

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