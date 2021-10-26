محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحي وخط طرد بقرية الجبيل

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي وخط طرد بمنطقة الجبيل الجديدة بتكلفة 25 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمهندس هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المشروع جرى تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، وتمويل صندوق التنمية الحضرية، ضمن أعمال تطوير قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

وأوضح أن المشروع يشمل بيارة تضم 2 طلمبة غاطسة، وخط طرد بطول 5 كيلو متر، وغرفة محول بقدرة 20 ك.ف.أ ، وغرفة مولد بقدرة 150 ك.ف.أ ، وخزان وقود أسبوعي مستقل سعة 2 متر مكعب، وغرفة لوحة التحكم والتشغيل، ومبنى الإدارة والأمن والمخزن، ومبني المحول الخارجي بقدرة 1000 ك.ف.أ، ولوحة توزيع الكهرباء.

كما افتتح المحافظ ومرافقيه، مشروع إنشاء طريق ازدواج مدخل قرية الجبيل الجديدة بطول 1.5 كيلو متر، وعرض 8 أمتار.