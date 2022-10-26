 هوفنهايم يعلن غياب مؤنس دبور لنهاية العام - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أكتوبر 2022 4:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيفوز بكأس السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

هوفنهايم يعلن غياب مؤنس دبور لنهاية العام

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 4:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 4:19 م

أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مؤنس دبور مهاجم الفريق سيغيب عن المباريات المتبقية للفريق حتى كأس العالم والعطلة الشتوية بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

واستبدل دبور وهو فلسطينى في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ التي أقيمت يوم السبت بعد أن سقط على كتفه الأيسر الذي كان مصابا فيه من قبل.

وذكر هوفنهايم أن الفحوص التي ستجرى خلال الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان اللاعب سيحتاج لتدخل جراحي من عدمه.

ويعد دبور هو هداف الفريق بتسجيله ستة أهداف من 12 مباراة في كل المسابقات.

وسيغيب اللاعب عن الأربع مباريات المتبقية بالدوري الألماني قبل فترة توقف الدوري في الفترة من 14 نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر المقبلين بسبب كأس العالم في قطر وفترة الراحة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك