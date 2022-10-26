هوفنهايم يعلن غياب مؤنس دبور لنهاية العام

أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مؤنس دبور مهاجم الفريق سيغيب عن المباريات المتبقية للفريق حتى كأس العالم والعطلة الشتوية بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

واستبدل دبور وهو فلسطينى في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ التي أقيمت يوم السبت بعد أن سقط على كتفه الأيسر الذي كان مصابا فيه من قبل.

وذكر هوفنهايم أن الفحوص التي ستجرى خلال الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان اللاعب سيحتاج لتدخل جراحي من عدمه.

ويعد دبور هو هداف الفريق بتسجيله ستة أهداف من 12 مباراة في كل المسابقات.

وسيغيب اللاعب عن الأربع مباريات المتبقية بالدوري الألماني قبل فترة توقف الدوري في الفترة من 14 نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر المقبلين بسبب كأس العالم في قطر وفترة الراحة.