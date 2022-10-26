أجرى جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، حوارًا خاصًا على قناة أبوظبي الرياضية، تحدث خلاله عن المواجهة النارية في الإمارات التي تجمع الأهلي ضد الزمالك على كأس السوبر المصري، ووضع منتخب مصر بعد فشل تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويستضيف ستاد (هزاع بن زايد) يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة مساء، قمة الأهلي والزمالك، على كأس السوبر المصري.

ونشر الحساب الرسمي لقناة (أبوظبي) الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي جزء من الحوار الخاص مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي سيتم إذاعته كاملا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

وقال جمال علام ردا على سؤاله عن وضع منتخب مصر في الفترة الحالية بعد فشل الوصول لمونديال قطر 2022:" منتخب مصر ليس أقل من أي منتخب يتواجد بصفة مستمرة في نهائيات كأس العالم".

وأضاف:" مشاكل التحكيم في الكرة المصرية لازالت مستمرة".

وأكمل:" سيظل الأهلي والزمالك على قمة الأندية المصرية".

وأتم:" نتمنى أن تكون مباراة كأس السوبر، تليق بقيمة الناديان في الإمارات".