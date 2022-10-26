كيري: مصر تسعى لإحداث تحوّل كبير في مشروعات الطاقة المتجددة

قال المبعوث الرسمى الأمريكي الخاص بالمناخ، جون كيري، إن الولايات المتحدة تنظر إلي مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كمؤتمر للتنفيذ وهدفه التأكد بالالتزام بما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر العام الماضي فى جلاسكو.

وقال كيري فى مؤتمر صحفي محدود، جري اليوم الأربعاء، عبر الهاتف إنه مسرور من أن الأمم المتحدة اختارت مصر لعقد المؤتمر هذا العام والإمارات العام القادم مشيرًا إلى أن كلا البلدين يسعيان لإحداث تحول كبير بما فيها إشراك البنك الدولي للتنمية للحصول علي تمويل المشروعات الطاقة المتجددة، كما أن مصر تعمل علي الحد من الانبعاثات والاعتماد علي الطاقة المتجددة بينما تستخدم الإمارات تشكيلة واسعة من التكنولوجيا للغاز وهناك رغبة مشتركة لدي البلدين لإحداث التحول ويتحدثون عن المستقبل وقيادته بشجاعة.

وأكد كيري أنه يدعم مصر وجهودها كثيرا وأنه متفائل وقد أجري مباحثات كثيرة مكثفة مع وزير الخارجية سامح شكري، مضيفا أنه متاكد أن مؤتمر cop 27 فى شرم الشيخ سيكون ناجحا.

وأضاف أنه يتفهم الشعور بالغضب لدى الدول الإفريقية وأنه أيضا غاضب، مشيرا إلى أن العالم المتقدم يجب أن يتخذ دورا متقدما لمساعدة الدول النامية على تحمل تبعات التغير المناخي وإيجاد الطاقة البديلة، مؤكدا أن أمريكا من أكثر الدول تقديما المساعدات للدول النامية ودعم معالجة اضرار التغير المناخي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعلن عن بعض الأمور الهامة خلال مؤتمر شرم الشيخ في هذا الإطار مضيفا، أن بلاده ستقدم كذلك مساعدات فى تسريع التحول للطاقة الجديدة والمتجددة ونعمل مع بنوك ودول لايجاد التمويلات المتاحة.