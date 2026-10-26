محافظ البحيرة توجه بسرعة حل شكاوى المواطنين

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بسرعة فحص شكاوى المواطنين وطلباتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية؛ لتذليل العقبات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المستحقة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ البحيرة، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، اليوم الاثنين، بمكتبها بديوان عام المحافظة، بحضور مسئولي مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة والتأمين الصحي، ومدير إدارة خدمة المواطنين.

واستمعت المحافظ، إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم المتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والاجتماعية والإنسانية، وناقشت كل حالة على حدة، موجهة بسرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتقديم حلول عملية وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت عازر، أهمية التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم الفعلية، والعمل على حل مشكلاتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وشددت المحافظ، على ضرورة متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة خلال اللقاء، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الطلبات، وتحقيق الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، بما يحقق الصالح العام.