 رئيس وزراء تايلاند: الاحتجاجات المطولة سوف تزيد تضرر الاقتصاد - بوابة الشروق
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رئيس وزراء تايلاند: الاحتجاجات المطولة سوف تزيد تضرر الاقتصاد

بانكوك - د ب أ:
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:49 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:49 ص

أعرب رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، عن مخاوفه من أن استمرار المظاهرات يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد، بعد احتجاج كبير مناهض للحكومة الليلة الماضية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن برايوت القول، إن الاحتجاجات المطولة يمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي وتتسبب في اختناقات مرورية.

وطلب رئيس الوزراء من المتظاهرين البحث عن بدائل سلمية أخرى.

وصدرت تعليمات للمسؤولين بالتحقيق في حادث إطلاق نار وقع الليلة الماضية في موقع الاحتجاج، حسبما قال برايوت.

ونظم عشرات الآلاف من النشطاء المناهضين للحكومة في تايلاند مسيرة أمس الأربعاء خارج أحد أكبر البنوك في البلاد، والذي يعد الملك ماها فاجيرالونجكورن أكبر مساهم فيه، وذلك في أحدث تحد للملك.


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