جامعة عين شمس تعلن انتظام الدراسة غدا بكافة الكليات

أكدت جامعة عين شمس استمرار الدراسة غدا الخميس، بكل الكليات وانتظام العمل داخل الجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر اعتبار غدًا الخميس 26 نوفمبر، إجازة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، حرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على استمرار الدراسة عن بُعد من خلال المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات الخدمات الإلكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية، والاستحقاقات، والأمن الإداري، والحماية المدنية، والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة عن بُعد، ومن يحددهم عمداء الكليات والمعاهد وفقًا لاحتياجات العمل، وبشرط تواجد مجموعة عمل لمتابعة سقوط الأمطار والتأكد من سلامة المبانى وفصل الكهرباء عند الاحتياج مع عناصر الأمن لتأمين المباني وتشغيل الطواريء بالإدارة الهندسية.

كما قرر رئيس جامعة القاهرة، تأجيل فعاليات ندوة "مصر أولًا .. لا للتعصب" إلى إشعار آخر، حيث كان من المقرر أن تعقد الندوة غدًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقيادات جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.