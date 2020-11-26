قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم فصل إحدى عشر طالبة بالمدينة الجامعية، لمدة أسبوع، ومجازاة ثلاثة من العاملين، بإيقافهم عن العمل لمدة 3 أيام، لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الأربعاء، أنه تم فصل ثلاث عشرة طالبًا بالمدينة الجامعية، ومجازات ثمانية من العاملين بايقافهم عن العمل لمدة يوم.

وأوضح أن الجولة التفقدية تكون في يوم الثلاثاء، ليتضمن الفصل أيام الأجازات، مضيفًا أنه هذا يعني إرساء رسالة الالتزام بارتداء الكمامات، حفاظًا على حياة الطلاب من العدوى بفيروس كورونا.

وذكر أن جامعة قناة السويس ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى تكلف الجامعة لما يقرب من 30 مليون جنيه، لتوفير كل المستلزمات المتعلقة بطرق الوقاية من كورونا.