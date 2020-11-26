هداف الدوري السابق يثير فضول جماهير الإسماعيلي حول الصفقة الجديدة

يترقب جمهور النادي الإسماعيلي صفقات الفريق الجديدة بشكل مكثف، حيث يدعم النادي صفوفه هذا الميركاتو بنجوم لامعة بحثًا عن عودة كبيرة بالموسم الجديد، ومع ظهور الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الفريق السابق بشكل مفاجئ على خارطة الفريق لضمه، تحمست الجماهير كثيرًا لتلك الصفقة خاصة مع تألقه الكبير بفترته الاولى.

ونشر اللاعب عبر صفحته الشخصية "إنستجرام" منشورا عن العودة إلى مصر، على الفور سادت حالة من التساؤلات حول إمكانية عودة كالديرون من جديد للإسماعيلي، ولم يعلن اللاعب عن وجهته القادمة حتى الأن.

وكان كالديرون، لاعب الشرطة العراقي السابق، دخل في اهتمام القادسية الكويتي خلال فترة الإنتقالات الجارية، للمرة الثانية عندما كان قريبا من الانضمام للملكي في 2018، قادما من الإسماعيلي، قبل أن تتعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

ولعب دييجو كالديرون، للإسماعيلي عام ٢٠١٨، فى موسمين تألق خلالهما وحصل على لقب هداف الدوري برصيد 18 هدفا ، ثم إنتقل للنادى الفيصلي السعودي.