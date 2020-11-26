يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء نتيجة لعدم التعرض للشمس كثيرًا وتساقط الأمطار وحلول الليل سريعًا، ويعتقد أغلبهم أنه ليس هناك طريقة للتخلص من الحالة النفسية السيئة، وأن الأمر لن ينتهي إلا بحلول الصيف، ولكن هذا خاطئ لأن النظام الغذائي يساعد كثيرًا في تغير هذا الوضع.

وقال فلوريان فيريري، الطبيب النفسي في مستشفى سانت أنطوان الفرنسية، إن هناك أنواع من الأطعمة تستطيع إنقاذ الإنسان من الاكتئاب الموسمي والتعب وفقدان الطاقة لأن الدماغ مرتبط بما يأكله الإنسان، ولهذا يجب الاتجاه للأنواع التي ترفع مستوى هرموني السيروتونين والدوبامين في الجسم.

وأضاف أن هذه الهرمونات تساعد الجسم على زيادة النشاط وترفع من الحالة المزاجية الجيدة وتعزز التركيز، وسيكون الطعام قادرًا على رفع مستواهم في غضون 8 إلى 10 أيام فقط، وفقًا لمجلة الصحة الفرنسية.

وأوضح أوهار لافيرجنت، أخصائي التغذية، أن الأطعمة الغنية بأوميجا 3،6 في مقدمة الأغذية التي ترفع هرمونات المزاج والسعادة، وتوجد في الأسماك الدهنية والزيوت النباتية، فالسردين والسلمون والماكريل والرنجة والأنشوجة وبذور الكتان وزيت الكارميلين والجوز وبذور اللفت والبيض والزبدة، أما الكمية، فهي تناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعيًا ووضع ملعقة صغيرة من الزيت على الطعام يوميًا.

وأشار إلى أن الأطعمة الغنية بالمغنسيوم تساعد أيضًا في التخلص من الاكتئاب لأنها ترفع من مستوى هرمون السيروتونين الذي كلما قل زاد الحزن والقلق والتوتر، والأطعمة الغنية به هي البندق والشيكولاته والصنوبر والسبانخ واللوز والعدس والكاكاو وبذور الشيا واليقطين والسردين والموز، والكمية هي عدم تناول أكثر من مربعين شيكولاته في اليوم بعد الغداء، واستهلاك حوالي 15 حبة لوز أو بندق بعد الإفطار، والأشياء الأخرى لا يجب أن يقل تناولها عن 4 ملاعق يوميًا، والموز مرة يوميًا.

وعن الأطعمة الأخرى المفيدة، فأكد أنها الغنية بفيتامين B6، لأنه يساهم في زيادة السيروتونين، ويوجد في اللحوم والحبوب الكاملة والفواكه المجففة والبذور الزيتية والبطاطس والفستق، ويجب ألا يقل تناول اللحوم عن مرة أو مرتين أسبوعيًا والفواكه مرة يوميًا والبذور 20 جراما على الإفطار.

وقال إنه يجب تناول أيضًا الأطعمة الغنية بفيتامين سي؛ لأنه يوفر طاقة الجسم ويحارب الإجهاد التأكسدي الذي يؤذي الدماغ، ويوجد في الكيوي والبقدونس والحمضيات، ويفضل تناول هذه الأطعمة في الصباح أو الظهرية.

ونصح أخصائي التغذية، بتجنب شرب أكثر من 3 أكواب من القهوة أو الشاي يوميًا؛ لأن الكافيين الزائد يتسبب في عدم الاسترخاء ويوثر على الدماغ.