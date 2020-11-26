قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن حصول مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، على جائزة التميز الحكومي العربية يعكس مدى دعم القيادة السياسية وإرادة الحكومة المصرية في زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الحصول على الجائزة يعكس التخطيط الجيد والإرادة القوية، مشيرًا إلى أن بنبان أصبحت عاصمة الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أنها ليست أول جائزة بالنسبة للمشروع، موضحًا أن المشروع حصل على جائزة أفضل مشروع متميز على مستوى العالم من البنك الدولي الذي يشارك فيه.

وذكر متحدث الكهرباء أن المشروع فتح المجال بدرجة كبيرة أمام مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والدول المحيطة، قائلًا إن الشركات العاملة لديها خبرة كبيرة في الطاقة الشمسية والمتجددة.

وأشار إلى توفير المشروع عشرة آلاف فرصة عمل موجدة للمصريين، فضلًا عن استفادة الدول المحيطة بهذه العمالة، مؤكدًا أن انخفاض قيمة إنتاج الطاقة يؤثر بشكل إيجابي.

وحصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

وتقع قرية بنبان التابعة لمركز دراو على مسافة 35 كيلو متر شمال غرب مدينة أسوان، وبدأت مصر بناء محطة بنبان في 2014، التي تضم 32 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتبلغ القدر الإنتاجية 1456 ميجاوات لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم، أي ما يعادل 90% من قدرة السد العالي.