تراجع الفائض التجاري لإيطاليا مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي

أظهرت البيانات الأولية لمعهد الإحصاء الإيطالي "آيستات" الصادرة اليوم الخميس، تراجع الفائض التجاري لإيطاليا مع شركائها التجاريين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر الماضي.



ولغ الفائض التجاري لإيطاليا مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 085ر7 مليار يورو، مقابل 450ر7 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



كان هذا الفائض التجاري في سبتمبر الماضي 273ر5 مليار يورو.



وأشار بيان معهد الإحصاء إلى تراجع الصادرات الإيطالية إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 8ر2% خلال سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 4ر12% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 3ر12% خلال الشهر السابق.



في الوقت نفسه، تراجعت صادرات إيطاليا إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق بنسبة 6ر2% في حين زادت الواردات بنسبة 7ر1% خلال الفترة نفسها.



وفي حال استبعاد مواد الطاقة يتراجع الفائض التجاري لإيطاليا مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي إلى 740ر8 مليار يورو، مقابل 317ر10 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.