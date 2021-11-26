بد اللهيان في اتصال هاتفي مع بوريل: إيران تريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده سوف تشارك في مفاوضات فيينا "بحسن نية وجدية من أجل التوصل الى اتفاق جيد يمكن التحقق منه، و يجب على الغرب أن يشارك بنهج جديد وبناء".



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم، الجمعة وعشية مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 1+4 (ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا) حول رفع إجراءات الحظر الأمريكية الجائرة وغير القانونية،حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأكد وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي انه إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها كاملة ورفع الحظر، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد وحتى فوري.



وأضاف: "رغم نکث أمريکا والدول الأوروبية الثلاث تعهداتها في الاتفاق النووي، فإننا سنحضر محادثات فيينا بحسن نية وجدية، ونريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه".



وتابع أمير عبداللهيان: "العودة إلى الاتفاق النووي تعني عمليًا الالتزام بجميع بنودها ومضمونها".



وتستأئف المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن العودة إلى الاتفاق النووي والتي كانت بدأت في شهر أبريل الماضي، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بعد توقفها قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في شهر يونيو الماضي.



كانت الولايات المتحدة انسحبت في عام 2018 من الاتفاق المبرم في عام 2015وفرضت عقوبات قاسية على إيران .