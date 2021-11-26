قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن احتفالية طريق الكباش بالأقصر لا تشهدها الأمم كثيرًا من حيث جمالها والاهتمام بها والآثار المترتبة عليها من جذب السياحة وعودة مصر لمكانتها التي تستحقها.

وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن حدث «احتفالية طريق الكباش» معتاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدًا بما حدث في موكب المومياوات الملكية.

وأشار إلى أن الأحداث السياحية لاقت اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي؛ لتعود مصر إلى عهدها كمنارة للعالم وليس الشرق الأوسط فقط، معربًا عن أمله في أن تشهد مصر كل شهر حدثًا مماثلً.

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الأحداث المماثلة تعيد إلى مصر مكانتها في العالم السياحي إضافة إلى المقومات التي تتمتع بها، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير لن يقل أهمية عن حدث اليوم.

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.