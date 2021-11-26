 غدا.. قطع المياه عن 9 مناطق في مغاغة بالمنيا للصيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. قطع المياه عن 9 مناطق في مغاغة بالمنيا للصيانة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:37 م

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغه بالمنيا، قطع المياه عن 9 مناطق بالمدينة غدًا للصيانة.
وتضمنت المناطق: المطافي الغربية ـ شارع بورسعيد ـ مساكن المطافي ـ شارع الشواني ـ منشية فوزيه ـ البنك الزراعي ـ الإسعاف ـ جامع القوات المسلحة ـ المرور ـ مساكن المرور ـ مساكن ميانه ـ الصرف الصحي ـ أرض المحلج والاتوبيس.
وسيتم فصل مغذي الشواني؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي غدا السبت في تمام الساعة 8 صباحا والتوصيل في نفس اليوم.
وناشدت الوحدة، الأهالي تدبير احتياجاتهم من المياه، والتنسيق مع شركة المياه للطوارئ.

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