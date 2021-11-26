أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغه بالمنيا، قطع المياه عن 9 مناطق بالمدينة غدًا للصيانة.

وتضمنت المناطق: المطافي الغربية ـ شارع بورسعيد ـ مساكن المطافي ـ شارع الشواني ـ منشية فوزيه ـ البنك الزراعي ـ الإسعاف ـ جامع القوات المسلحة ـ المرور ـ مساكن المرور ـ مساكن ميانه ـ الصرف الصحي ـ أرض المحلج والاتوبيس.

وسيتم فصل مغذي الشواني؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي غدا السبت في تمام الساعة 8 صباحا والتوصيل في نفس اليوم.

وناشدت الوحدة، الأهالي تدبير احتياجاتهم من المياه، والتنسيق مع شركة المياه للطوارئ.