إبراهيم عيسى عن حفل افتتاح طريق الكباش: مصر أعلنت عن مصريتها

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قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إنّ مصر أعلنت عن مصريتها من خلال حفل افتتاح طريق الكباش وإبراز تاريخ الحضارة المصرية.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "مصر بلد الحضارة وذات مكونات جمعت بين القديم والحديث وجمعت وصنعت وصهرت داخل مصر".

وأوضح أنّ حفل طريق الكباش إعلان عن هوية مصر على شكل متألق، مؤكدًا أن الحضارة المصرية تتعايش وتنصهر في مصر الحديثة بلد الحضارة.

وتابع: "مصر اللى شوفناها تعلن رسالتها بوجود أجهزة الدولة بأن مصر بلد تؤمن بالتنوع والانصهار بين المكونات الثقافية والدينية والحضارية".

وأكمل: "الدولة المصرية وفي القلب منها مؤسسة الرئاسة تعلن توجه واضح فى هذا الاحتفال بأن التوجه هو الحضارة والهوية المصرية الجامعة لكل الثقافات والأديان بتعايش وتفاهم ولا مكون يطغى على الاخر"، لافتا إلى أن الهوية المصرية الجامعة عنوان للجمهورية الجديدة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.