خالد ميري يشيد بحفل طريق الكباش: الأحفاد يعيدون كتابة تاريخ الأجداد

أشاد الإعلامي خالد ميري، بحفل افتتاح طريق الكباش الذي أبهر العالم في مدينة الأقصر بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال برنامجه "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إنّ الأحفاد يعيدون كتابة تاريخ الأجداد، مؤكّدًا أن المستقبل أفضل وأعظم.

وأضاف أنّ كل وكالات الأنباء في العالم تتحدث عن احتفالية طريق الكباش، مشددًا على أن الحضارة المصرية القديمة صنعت التاريخ، ويتم تدريسها في جامعات العالم .

وأكّد أن الجيل الحالي امتداد للمصريين القدماء بالمشروعات والإنجازات التي تتم على أرض مصر .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.