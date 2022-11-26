رئيس بولندا: من الممكن إرسال أنظمة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا بدون أطقم من دول الناتو

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إن دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" قد توافق على إرسال أنظمة صواريخ باتريوت أرض - جو من طراز (SAMS) إلى أوكرانيا، ولكن بدون أطقم من جهتها.



وأضاف دودا ـ وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ " سيكون من الجيد أن تكون بطاريات باتريوت بعيدة عن الحدود البولندية لأنها ستحمي حينئذ أراضي بولندا ومواطنينا وجزءا من أوكرانيا، ولكن إذا لم توافق ألمانيا على نشر الصواريخ بالقرب من أوكرانيا، فسيتعين وقتها أن توضع هذه الأنظمة الدفاعية في بولندا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تطلب ذلك منذ فترة طويلة، سيوافقون بالتأكيد على شرط نشرها بطريقة تجعل الصواريخ تحمي أيضا دولة من دول الناتو، على سبيل المثال بولندا".



وأفادت "يوكرين فورم" أن ألمانيا عرضت يوم الاثنين الماضي على بولندا نشر صواريخ باتريوت على الحدود البولندية الأوكرانية بعد هجوم صاروخي مميت وقع على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وبدورها، عرضت بولندا نشر الأنظمة على الجانب الأوكراني من الحدود، وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية، كريستين هوفمان، إن الجانب الألماني يبحث مع حلفائه في بولندا مبادرة نقل صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا.



وشددت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، أمس الأول الخميس، على أن استخدام أنظمة الدفاع الجوي للناتو خارج أراضيه يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف.



يأتي ذلك بعد أن قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إنه يتعين على برلين إرسال صواريخ "باتريوت" مباشرة إلى أوكرانيا بدلا من بولندا.