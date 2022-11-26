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ماسك يعلن عدم دعم بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وكالات
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 12:28 م

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه أصيب بخيبة أمل وإحباط نتيجة طريقة الرئيس جو بايدن في إدارة البلاد، معلنا أنه لن يدعمه في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف ماسك، ردا على سؤال أحد المستخدمين على "تويتر"، أنه سيؤيد حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، رون دي سانتس إذا ترشح للرئاسة.

وأرجع قراره بأنه يفضل اختيار رئيس وسطي ومقبول لرئاسة عام 2024.

وتابع: "كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبايدن، لكننا أصبنا بخيبة أمل شديدة".

وكان ديسانتيس قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر، على منافسه الديمقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري.

ويُنظر إلى ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 بعدما أعلن ترامب قبل أيام ترشحه للرئاسة مرة أخرى.

يذكر أن ماسك كان قد قال في يونيو الماضي، إنه يميل لدعم دي سانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024، معتبرا أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن في الانتخابات.


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