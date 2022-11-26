المستشار الألماني: لا يجب استخدام الجوع كسلاح مجددا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بمزيد من الدعم من ألمانيا لتجنب مجاعة عالمية، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم السبت، في بيان عبر الفيديو، إن ألمانيا ستخصص 10 ملايين يورو أخرى لتوصيل الحبوب من أوكرانيا بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، مضيفا أن سفينة تابعة للبرنامج برعاية ألمانيا في طريقها حاليا لتسليم الحبوب الأوكرانية إلى إثيوبيا.

وتأتي تصريحات شولتس بمناسبة مبادرة "حبوب من أوكرانيا"، وقال شولتس مخاطبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "اليوم نحيي ذكرى المجاعة الكبرى".

يُذكر أن هذه المجاعة في أوكرانيا، التي أحدثها عن عمد الديكتاتور السوفيتي آنذاك جوزيف ستالين، أدت إلى مقتل ما يصل إلى أربعة ملايين أوكراني في عامي 1932 و1933.

وقال شولتس، وفقا للبيان: "اليوم نتفق على أن الجوع يجب ألا يستخدم كسلاح أبدا مرة أخرى...لهذا السبب لا يمكننا قبول ما نمر به الآن: أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ سنوات مع عواقب وخيمة على ملايين الأفراد - من أفغانستان إلى مدغشقر، ومن الساحل إلى القرن الأفريقي"، مضيفا أن روسيا فاقمت هذا الوضع من خلال استهداف البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا وحصار موانئ البحر الأسود لعدة أشهر".

وفي يوليو الماضي، دفعت الأمم المتحدة وتركيا روسيا إلى رفع الحصار البحري عن موانئ البحر الأسود الأوكرانية بما يسمح بتصدير الحبوب على وجه التحديد، وتعد أوكرانيا مورد مهم للإمدادات الغذائية العالمية.

وقال شولتس، إن ألمانيا ترحب بالجهود الناجحة للأمم المتحدة لتوسيع ما يسمى بمبادرة حبوب البحر الأسود، مضيفا أن العالم يراقب عن كثب ما إذا كانت روسيا تفي بالتزاماتها.

وأشار إلى أنه منذ أبريل الماضي سهل الاتحاد الأوروبي، صادرات الحبوب عن طريق البر والسكك الحديدية والنهر من خلال "مسارات التضامن"، مضيفا أنه في قمة مجموعة السبع التي عقدت في ألمانيا قدمت دول المجموعة 4.5 مليار دولار إضافية لدعم الأمن الغذائي العالمي وتجنب المجاعة.