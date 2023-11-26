وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان تعميق وتطوير العلاقات بين البلدين

أجری وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ونظيره التركي هاكان فيدان محادثات هاتفية تناولا فيها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أنه تم مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المحادثات الهاتفية بين الوزيرين.

وأكد عبداللهیان، ضرورة الوقف التام لجميع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، قائلا: من الضروري أن تقوم إيران وتركيا إلى جانب جميع الدول الإسلامية بخطوات مقتدرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأبدى وزير الخارجية الإيراني ارتياحه للمسار المتنامي للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن أمله بأن نشهد مزيدا من تعزيز وتوطيد التعاون المشترك عبر مواصلة التواصل الدبلوماسي الرفيع بين البلدين.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال المحادثات الهاتفية، عزم بلاده على بذل الجهود لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة.

كما وصف فيدان العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، بأنها غنية جدا وذات جوانب مختلفة، معربا عن اعتقاده بأن مواصلة التشاور واللقاءات بين كبار المسئولين في البلدين من شأنها أن تسهم في توسيع العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.