 حمزة العيلي يدعم للقضية الفلسطينية: المسرح هو ساحة الحرب وسلاحنا الفن.. الكلمة مسؤولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمزة العيلي يدعم للقضية الفلسطينية: المسرح هو ساحة الحرب وسلاحنا الفن.. الكلمة مسؤولية

إيناس العيسوي:
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 4:56 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 4:56 ص

قال الفنان حمزة العيلي، إن المهرجان عزيز على قلبه وخاصة وسط قامات كبيرة من فناني مصر والوطن العربي، ونحن كفانين لدينا مسؤولية كبيرة في الكلمة والفن الذي نقدمه.


واستكمل العيلي أثناء تكريمه في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، "المسرح هو ساحة الحرب، الذي يستخدم فيها الفنان أسلحته للدفاع عن كل قضية، ولكنني لم أجد أعظم من القضية الفلسطينية".


مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلق مساء أمس السبت، ويستمر حتي 30 من الشهر الجاري ، ويترأسه شرفيا الفنانة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء


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