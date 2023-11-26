كشف ملابسات تداول فيديو على فيسبوك يتضمن تضرر شخص من تعرضه لواقعة سرقة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول وحقيبته بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجده بمحل عمله.

بالفحص تم تحديد الشاكى (عامل بمحل سجاد بدائرة قسم شرطة السلام)، وقرر بعدم تحريره محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه حلوانى -مقيم بمحافظة القاهرة- وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.