محافظ الشرقية يهنئ لاعبي فريق الهوكي بعد فوزهم ببطولة إفريقيا للأندية

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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق هوكي الشرقية رجال بنادي الشرقية الرياضي؛ لفوزهم ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت بمدينة بلانتير بدولة ملاوي في الفترة من 18 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وفاز فريق هوكي الشرقية رجال ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من أعضاء الجهاز الفني والإداري والمدربين واللاعبين ومسؤولي الفريق ومجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي للوصول بالفريق لهذا المستوي المتقدم في التميز سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوي القارة الإفريقية.

وشدد على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي رجال حصلوا علي بطوله إفريقيا للأندية بعد الفوز علي فريق نادي ويسترن جاكوار بطل كينيا بنتيجة 4 - 2 في المباراة النهائية، والتي اتسمت بالندية والقوة وأحرز اللاعبين موشكا وحمادة عاطف أهداف الفوز ليحصل فريق هوكي الشرقية على لقب البطولة.