أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها العسكريين في قطاع غزة بينهم قائد لواء الشمال في غزة أحمد الغندور.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن القادة هم "أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، ووائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام".

ولم تذكر كتائب القسام أي تفاصيل عن توقيت استشهاد قادتها، أو الأدوار العسكرية للقادة الثلاث الذين نعتهم إلى جانب الغندور، والذي يعد ثاني أكبر قائد تعلن القسام استشهاده خلال معركة طوفان الأقصى، بعد أيمن نوفل قائد لواء الوسطى، الذي استشهد في أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أدرجت الغندور في 6 أبريل 2017 على قائمتها للإرهاب وفرضت عليه عقوبات اقتصادية، مشيرة إلى عضويته في مجلس شورى حماس، واتهمته بالضلوع في عدد من "الهجمات الإرهابية"، منها هجوم على نقطة عسكرية إسرائيلية، عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، عام 2006، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح أربعة، تم خلاله أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس لأعوام، قبل أن تفرج عنه عام 2011 في صفقة تبادل أطلقت بموجبها إسرائيل 1027 معتقلا فلسطينيا، منهم يحيى السنوار، الرئيس الحالي للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويعتبر الغندور اليد اليمنى لمحمد ضيف القائد العسكري لحركة حماس، وتعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية في 2002 و2012، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزله شمال غزة عدة مرات، كان منها في يوليو 2014 خلال حرب غزة، واعتقلته دولة الاحتلال 6 سنوات بين 1988-1994، 5 سنوات لدى السلطة الفلسطينية بين 1995-2000، لتفرج عنه السلطة بعد اندلاع الانتفاضة الثانية سبتمبر 2000.

كما يعتبر الغندور، من القادة الأكثر صلابة بكتائب القسام، وأشرف على صد اجتياح إسرائيلي لشمال غزة في أكتوبر 2004.