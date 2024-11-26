طارق الشناوي: إخفاقات مهرجان القاهرة السينمائي أكثر من نجاحاته

رأى الناقد الفني طارق الشناوي، أن الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي «حققت نجاحات كثيرة، وإخفاقات أكثر»، مشيرا إلى أن الأسوأ أنها تضمنت «أخطاء مجانية».

وانتقد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، تصريحات الناقد الفني عصام زكريا مدير المهرجان، التي اتهم فيها الفنان حسين فهمي بالتآمر والانقلاب عليه.

وقال: «حتى لو كان هناك شيء ما، لا يجب طرحه على الملأ بهذا الشكل الجارح من الاتهام القاسي جدًا والمباشر»، متابعا: «حتى لو لديك الأسباب والشعور بأن هناك مؤامرة فأمامك جهة وزارة الثقافة المسئولة عن إقامة المهرجان».

واعتبر أن هناك أشياء كثيرة اساءت لصورة المهرجان، مضيفا: «كنا نشعر ببرودة العلاقة بين رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، والناقد عصام زكريا -الذي هو من أهم وأفضل نقاد السينما منذ التسعينيات- وأعرفه منذ 35 عاما كان دائما هادئا في ردود أفعاله؛ لكن كان هناك شيء غير طبيعي».

ونوه أن جزءا كبيرا ممن رشحوا لإدارة مسابقات المهرجان من الناقد عصام زكريا؛ اشتكوا أيضا من اتخاذه قرارات فردية، كما هو يشكو من اتخاذ الفنان حسين فهمي إجراءات فردية، موضحا أن كليهما لديه نفس الشكوى والمشكلة.