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العدوان الإسرائيلي يوقع ضحايا في عدة مناطق لبنانية


نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 4:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 4:58 ص

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات مكثفة استهدفت عدة مناطق لبنانية، من بينها بلدتا البازورية وجبشيت، إضافة إلى مناطق مكتظة بالسكان مثل الغبيري وحارة حريك، وفق ما أفاد به مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وفي مرجعيون، أسفر القصف المدفعي الإسرائيلي على منطقة عين القصير في خراج بلدة القليعة عن استشهاد شخص واحد وإصابة أربعة آخرين من عائلة سورية، بينهم طفلان، أحدهما يعاني من حروق بليغة.

وقد تم نقل المصابين بواسطة سيارات الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى حاصبيا، فيما يصف الأطباء بعض الحالات بأنها حرجة.

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية تقريره اليومي حول نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأفاد التقرير بأن غارات الاحتلال التي وقعت يوم الأحد، 24 2024، أدت إلى 14 شهيداً و73 جريحاً.

كما أشار التقرير إلى أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان بلغت 3768 شهيداً و15699 جريحاً


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