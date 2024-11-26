تنظيم مبادرة فحص طبي للعاملين في جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية تحت رعاية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لمدة يومين مبادرة خدمات مجانية للعاملين بجهاز التطوير والتجميل.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى مدير الصحة بالإسماعيلية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن فريق المبادرة أجرى الفحص المجاني للأمراض المزمنة كالضغط والسكر والاعتلال الكلوي والتوعية بكيفية الفحص المبدئي للكشف المبكر عن أورام الثدي ووسائل تنظيم الأسرة والتوعية بالاعتلال الكلوي وكيفية اكتشافه مبكرًا.

وأضافت مصطفى، أن المبادرة قدمت ندوات للتوعية بالأمراض المزمنة وضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، صحة المرأة، صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والرعاية الصحية المستمرة لكبار السن وكيفية الحصول عليها.

فيما أكدت المهندسة تغريد أبو السعود مدير جهاز التطويروالتجميل، أن المبادرة نفذت تفعيلا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومبادرة 100 يوم صحة وبلغ عدد المستفيدين من العاملين بجهاز التطوير والتجميل 40 عاملا وموظفا ليصل العدد الإجمالي إلى 295 مستفيدا من العاملين بديوان المحافظة.