إعلام إسرائيلي: بايدن يعتزم الإعلان مساء اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.

ونقل موقع واللا عن مسئول إسرائيلي كبير قوله: «بدأ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) منذ قليل للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان».

وأضاف المسئول الإسرائيلي: «من المتوقع أن يعلن بايدن وقف إطلاق النار في وقت لاحق هذا المساء على أن يبدأ سريانه صباح الغد».

وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر، أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاق، ما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.

وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".