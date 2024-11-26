منتخب الشباب بعشرة لاعبين يهزم تونس ويتأهل لنهائيات أمم إفريقيا

تأهل المنتخب الوطني للشباب لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، بعد الفوز الثمين على نظيره التونسي 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب هئية قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة للبطولة.

وسجل المنتخب الوطني هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 54، بعد تصويبة قوية من أحمد خالد كباكا، ارتطمت بأحمد أشرف وغالطت حارس المرمى لتسكن الشباك.

ولعب المنتخب بنقص عددي من الدقيقة 40 بعد حالة الطرد المباشر التي حصل عليها فارس خالد، بعد 5 دقائق فقط من مشاركته بديلًا في المباراة.

بهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده لـ7 نقاط، ليقفز لوصافة الترتيب خلف المنتخب المغربي، فيما تجمد رصيد منتخب تونس عند 6 نقاط في المركز الثالث.

ويتأهل المنتخب الوطني رفقة شقيقه المغربي، أول وثاني بطولة شمال إفريقيا، إلى نهائيات أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.