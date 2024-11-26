قال وزير العدل الفلسطيني السابق محمد الشلالدة، إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال تنتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة في كل من قطاع غزة ولبنان، حيث تخالف المادة التي تحظر احتلال الأراضي بالقوة أو الاستيلاء عليها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، مما يضع إسرائيل تحت طائلة المسئولية القانونية الدولية والجنائية الفردية.

وأشار إلى أن إسرائيل تقصف وتدمر وتقتل المدنيين في غزة، مما يعد جريمة دولية، لافتًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف جالانت بسبب ذلك.

وتابع: «في الوقت نفسه، تقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ القرار 1701 وجميع قرارات الأمم المتحدة، حيث إن ما يحدث في فلسطين ولبنان لا يهدد الأمن والسلم في هذين البلدين فحسب، بل في العالم بأسره».

وواصل: «إسرائيل ملزمة بتطبيق القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وكذلك الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وفلسطين، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في استمرار عملياتها العسكرية يُعتبر مشاركة فعلية في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.