قناة إسرائيلية: سموتريتش يدعم وقف إطلاق النار على جبهة لبنان

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يدعم وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية "شرط التصديق خلال 48 ساعة على خطة للرد على الانتهاكات".

وأضافت أن سموتريتش يطالب بتحميل لبنان "مسئولية أي انتهاك للاتفاق والرد بضرب بنى تحتية لبنانية"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية في لبنان بأن واشنطن وباريس ستعلنان عند نحو الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان.

كما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، سيعلن التوصل لاتفاق، مساء اليوم، على أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، صباح غدا الأربعاء، بحسب وكالة معا الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية، وذلك في ظل الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق لبنانية لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت.