زيادة أعداد مكاتب البريد لـ400 مكتب لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

- مي عبد الحميد: التزاحم أمام مكاتب البريد في الساعات الأولى غير مبرر

أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن لجنة الرصد والمتابعة بالصندوق، والمكلفة بمتابعة إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، رصدت زحامًا شديدًا أمام مختلف مكاتب البريد على مستوى الجمهورية من قبل المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وأضافت عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق قرر زيادة عدد مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 400 مكتب بريد بدلًا من 350 مكتب بريد، وذلك كحل سريع وفوري لأزمة التزاحم أمام مكاتب البريد، ومحاولة التيسير على المواطنين وضمان حصولهم جميعًا على كراسة الشروط بسهولة ويسر، ويمكن التعرف على العناوين التفصيلية لهذه المكاتب من خلال الرابط الإلكتروني.

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حظر مرارًا وتكرارًا من التزاحم أمام مكاتب البريد المميكن المتوفر بها كراسة الشروط، حيث إن توقيت شراء كراسة الشروط لن يؤثر مطلقًا على الأولوية الخاصة بالمواطن، حيث يطبق الصندوق نظامًا محددًا لترتيب أولويات المتقدمين.

وأوضحت أن المتزوج ويعول يأتي في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وذلك في حالة تساوي العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" مستمر لمدة شهر، حتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ويمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط في أي وقت خلال هذه المدة دون أن يؤثر ذلك على أحقيته في الحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.