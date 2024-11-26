الإسكان: وحدات سكن كل المصريين 5 تتوافق مع العديد من شرائح المجتمع

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن طرح الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين 5، يتضمن 78 ألفًا و730 وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية و15 مدينة جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن هناك نحو40 ألف وحدة تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا مربعًا، و1175 بمساحات 75 مترًا، وهي أيضًا تحت الإنشاء.

وأشار إلى أنّ هناك نحو 11 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا مربعًا، وكذلك 608 وحدات جاهزة في المحافظات.

ولفت إلى أن هذه الوحدات السكنية تتوافق مع العديد من شرائح المجتمع، سواء الفئات العمرية المختلفة من سن 21 إلى 50 سنة، وكذلك مع الحالات المجتمعية المختلفة.

ونوه بأن هذا الطرح هو الخامس من سكن كل المصريين الذي يوفر وحدات سكنية لفئات كثيرة من المجتمع سواء منخفضي أو متوسطي الدحل.

وبدأت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5»، وذلك لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، وذلك حتى 24 ديسمبر المقبل.