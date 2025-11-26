رئيس نيجيريا يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات بشمال غرب البلاد

أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو يوم الثلاثاء إنقاذ جميع الطالبات الـ24 اللاتي تعرضن للاختطاف بواسطة مهاجمين مسلحين من مدرسة الأسبوع الماضي في مدينة كيبي بشمال غرب البلاد.

ونقل بيان عن تينوبو قوله: "أشعر بالارتياح لأنه تم تحديد مصير كل الفتيات الـ24. الآن يجب أن ننشر مزيدا من القوات بشكل عاجل في المناطق المعرضة للخطر لمنع المزيد من حوادث الاختطاف".

ويندرج هجوم كيبي ضمن سلسلة من حوادث الخطف الجماعي في نيجيريا.

وشن مهاجمون غارة على مدرسة كاثوليكية يوم الجمعة في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا وخطفوا أكثر من 300 من الطالبات وموظفي المدرسة. وتمكنت50 طالبة من الهروب في نهاية الأسبوع.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة بايو أونانوجا أن الفتيات، اللواتي تم اختطافهن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني من مدرسة حكومية للبنات في بلدة ماجا بولاية كيبي، في حالة جيدة بعد الإفراج عنهن. وأضاف أن الفتيات تم إطلاق سراحهن بوسائل غير عنيفة لتجنب تعريض الأرواح للخطر، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).