يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا بعنوان "إخطار" للفنان وليد عبيد في السادسة مساء الأحد المقبل بقاعة أفق "1"، الملحقة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه في شارع كافور بالجيزة.

ويقام المعرض، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويستمر في استقبال الجمهور حتى 30 ديسمبر المقبل، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، عدا الجمعة من كل أسبوع.

ويقدم وليد عبيد، في معرضه "إخطار" تجربة جديدة يرصد فيها الواقع من حوله، ويسجل انطباعاته ووجهة نظره عبر أسلوب فني مميز يعتمد على الدقة والحرفية العالية في استخدام أدواته.