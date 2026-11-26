أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على طلب المحافظة لتنفيذ محطة مياه شرب بمنطقة السلام بمدينة الخارجة بطاقة إنتاجية 100 لتر في الثانية، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بمشروع تقسيمات الإسكان بغرب المدينة.

وأكدت المحافظ، في بيان، اليوم الخميس، أن الموافقة تأتي في إطار جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين من التوسعات العمرانية الجديدة وتوفير المرافق الأساسية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة لتوفير قطعة أرض مناسبة لإقامة المحطة، للبدء في التنفيذ الفوري لأعمال الإنشاءات.

ويأتي إنشاء محطة مياه شرب لخدمة تقسيمات الإسكان غرب مدينة الخارجة في إطار سعي المحافظة لتوفير المرافق إلى أراضي الجمعيات والتقسيمات المختلفة التي تخدم آلاف المواطنين بمركز الخارجة من أصحاب أراضي الجمعيات والذين لا يقل عددهم عن 20 ألف مستفيد.