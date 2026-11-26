حرص اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، خلال زيارته لمدينة براني، اليوم الخميس، على الاستماع إلى مطالب واحتياجات الأهالي، عقب أدائه صلاة الظهر بالمسجد الكبير بمدينة براني، في إطار جهود التواصل المباشر والمستمر، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وفايز قاسم، رئيس مدينة براني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ مطروح أن الارتقاء بقطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب يأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، مع استمرار الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم بمختلف المناطق.

وأشار الزملوط، في بيان إعلامي، إلى تبني المحافظة عددا من المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها إعطاء الأولوية لتعليم القراءة والكتابة، والعمل على تحسين المستوى الدراسي للطلاب، ومنع التسرب من التعليم، إلى جانب توفير المعلمين، خاصة بالقرى والتجمعات، والعمل على استقرارهم لضمان انتظام العملية التعليمية.

كما ناقش محافظ مطروح مع الأهالي عددا من المطالب والاحتياجات المتعلقة بقطاعات الكهرباء والطرق والتضامن الاجتماعي وغيرها من القطاعات الخدمية، مؤكدا أهمية بحث تلك المطالب والعمل على تلبية الاحتياجات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق مزيد من الاستقرار للأهالي بمدينة براني وقراها وتجمعاتها.