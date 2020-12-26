الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي كارثي ويتجه للأصعب والأخطر

قال كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، ومسؤول ملف فيروس "كورونا"، اليوم السبت، إن "الوضع الوبائي في فلسطين كارثي، ويتجه للأصعب والأخطر.

وأشار إلى أنه "بالرغم من استقرار المنحنى الوبائي في بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، إلا أن البعض الآخر ما زال كما هو، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الحكومة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي هذا السياق، لفت الشخرة إلى أنه "لم يتم الالتزام بعدم التنقل بين المحافظات"، مؤكدا أن "هناك اختلاطا كبيرا في عدد من القرى، وفتحا للمحال التجارية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "هو ما أدى الى اتساع المنحنى الوبائي"، وأن "الأعداد ما زالت مرتفعة من ناحية الإصابات بهذا الفيروس، والوفيات بسببه".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن "نسبة الإصابات بفيروس كورونا تتراوح من 15% إلى 35%، من نسبة العينات المسحوبة".

كما توقع الشخرة أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستكون متوفرة خلال "الأسبوعين المقبلين" في فلسطين، موضحا أنه "يتم التواصل مع الشركات العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، لتوفيرها بأسرع وقت ممكن".

وأفاد بأنه "لم يتم بعد معرفة نوع اللقاح الذي سيصل إلى فلسطين، ووزارة الصحة تواصلت مع الشركات الأربع التي أنتجت اللقاحات".

وسجلت الصحة الفلسطينية اليوم السبت، 1306 حالات إصابة بفيروس كورونا، و21 وفاة بسبب هذا الفيروس، و1400 حالة تعاف منه، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.