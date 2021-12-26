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ناصر ماهر : واجهنا الأهلي بهدف الفوز

كريم صلاح
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 11:32 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 11:32 م

أشاد ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر بأداء فريقه وتحقيق التعادل بهدف مع الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء الأحد والمؤجلة من الأسبوع الـ7 للدوري.

وقال ماهر في تصريحات لقناة أون سبورت :" نلعب دائمًا للفوز بكل مباراة ولكن التعادل مع الأهلي تعد نتيجة إيجابية".

وأضاف :" لم نتراجع على الرغم من تلقينا هدف مبكر ونجحنا التعادل في نهاية المباراة".

وشدد ماهر على أن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر دائمًا ما يطالب اللاعبين بالفوز في المباريات وكان الهدف من مباراة الأهلي هو الفوز ولكن التعادل في النهاية نتيجة مقبولة وإيجابية.

 


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