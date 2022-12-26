 رسالة للجماهير| مصيلحي باكيا: «الكورة دي ولا حاجة.. العلاقات الإنسانية هي اللى دائمة» - بوابة الشروق
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رسالة للجماهير| مصيلحي باكيا: «الكورة دي ولا حاجة.. العلاقات الإنسانية هي اللى دائمة»

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 1:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 1:40 ص

وجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، رسالة إلى مشجعي كرة القدم في مصر، بعد واقعة المباراة النهائية لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

وسقط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج صالة حسن مصطفى، خلال مباراة نهائي سوبر السلة بين الأهلي والفريق السكندري، مما أسفر عن إصابة 27 مشجعا من جماهير الاتحاد.

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين: «جميع المصابين غادروا المستشفيات أمس الأحد، ولكن إسلام هو الوحيد المتواجد حاليًا في مستشفى مصر الدولي».

وأضاف رئيس نادي الاتحاد باكيًا: «حابب أقول للجماهير مفيش حاجة دائمة، العلاقات الإنسانية هي بس اللى دائمة، ولازم ناخد درس من الموقف اللى حصلنا دا، الكورة دي ولا حاجة».

وأتم: «الدنيا مش مستاهلة، أنا تعبان من امبارح بجد ولازم جماهير الأندية كلها تتعلم السلوكيات شوية، وحابب أشكر جماهير ومسؤولي النادي الأهلي على وقوفهم معنا وكلهم كانوا على قد المسؤولية».


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