كوريا الجنوبية: طائرات شمالية عبرت الحدود بين الكوريتين

قال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن طائرات مسيرة كورية شمالية عبرت الحدود بين الكوريتين اليوم الإثنين دون إذن من الجنوب، مما دفع سول إلى نشر الطائرات المقاتلة والمروحيات لإسقاطها.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية عن مسؤول في هيئة الأركان المشتركة، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد عدة "أجسام مجهولة الهوية" يُفترض أنها طائرات مسيرة في المناطق الحدودية لإقليم "كيونج كي" بدءا من الساعة 10:25 صباحا.



وقد حلقت الطائرات عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين، وشوهدت وهي تحلق في مناطق في "كيمبو" وجزيرة "كانجهوا" و"باجو"، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية المدنية مؤقتًا.



وقال المسؤول إن الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها، بينما لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت تحمل أي أسلحة.



وقد نشر الجيش أيضا طائرة هجومية خفيفة من طراز "كيه إيه-1"، ولكنها سقطت لسبب غير معلوم في قرية "هوينج سونج"، على بعد حوالي 140 كيلومترا شرق سول، في الساعة 11:39 صباحًا، ونجا الطياران اللذان كانا على متنها.



وكانت عمليات الطائرات بدون طيار لكوريا الشمالية مصدرًا للمخاوف الأمنية المتزايدة في سول، حيث يمكن استخدامها في عمليات التجسس، فضلا عن مهام الهجوم المحتملة ضد الجنوب.