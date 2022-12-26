يحل الفنان محمد رمضان، مساء السبت المقبل، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على قناة "cbc"، بمناسبة ليلة رأس السنة.

الحلقة التي ستعرض في العاشرة من مساء السبت، يحدث فيها رمضان عن جدل أغنية نمبر وان، وأزمته الشهيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وبثت قناة "cbc"، برومو الحلقة، ظهر فيه رمضان وهو يقدم الكثير من الفقرات الغنائية، كما شوهد ابناه وهما يشاركان في الحلقة أيضا.

وخلال البرومو، تحدث رمضان عن أغنية نمبر وان التي كثيرا ما تثير جدل: "لو صحيت من النوم لقيت مغني بيقول أنا في الساحة واقف لوحدي وبيقول نمبر وان ويزعقلي أوي كده هزعل وأقول مين ابن اللذينة ده".

وفي تعليق مقتضب بثه البرومو حول أزمته مع الطيار الراحل، قال رمضان: "أنا زعلان إني تسببت في شيء قاسي على الله يرحمه ويحسن إليه".



