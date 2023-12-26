أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط قتيلين جديدين من قواته في معارك غزة، ما يرفع عدد الضباط والجنود القتلى خلال آخر 24 ساعة إلى ستة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن العسكريين الذين تم الإعلان عن مقتلهم مساء اليوم هم الرائد شاي شمريز قائد سرية في الكتيبة 931، لواء ناحال، (سقط في معركة شمال قطاع غزة)، والنقيب (احتياط) شاؤول غرينجليك، ضابط في الكتيبة 931، لواء ناحال، (سقط في معركة شمال قطاع غزة). والرقيب (احتياط) ماؤور لافي، جندي في الكتيبة 450، لواء "بيسلاخ"، (سقط في معركة في قطاع غزة)، وفق شبكة «روسيا اليوم».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة تسعة جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.

وقال بيان لجيش الاحتلال،: «شنت طائرات مقاتلة من سلاح الجو ضربات على البنى التحتية لحزب الله في لبنان منذ فترة قصيرة«.

وأضاف: «حدد مراقبو الجيش الإسرائيلي المبنى الذي هرب إليه العنصر الذي أطلق الصاروخ المضاد للدبابات باتجاه كنيسة في منطقة شومارا في وقت سابق من اليوم، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي المبنى».

وتابع البيان: «نتيجة إطلاق النار باتجاه منطقة شمرا، أصيب عدد من جنود الجيش الذين حضروا لإخلاء مدني كان قد أصيب في وقت سابق عند النقطة، وأصيب أحد الجنود بجروح خطيرة، وأصيب ثمانية جنود بجروح متوسطة وطفيفة».

وأشار البيان إلى أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائليين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيشه رد حتى الآن على 6 منها.