تقارير: القوات الجوية الأوكرانية تغرق سفينة روسية في ميناء القرم

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نفذت أوكرانيا هجوما جويا على مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي تحتلها روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما أكده سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من قبل موسكو، وفقا لوكالة تاس الحكومية الروسية.

وبحسب أكسيونوف، وقع انفجار خطير وحريق كبير في ميناء المدينة. وتم إجلاء العديد من السكان من المباني المجاورة.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصيبت سفينة محملة بالذخيرة خلال الهجوم.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، عبر تليجرام، إن سفينة الإنزال البرمائية "نوفوتشركاسك" تعرضت لقصف بصواريخ كروز.

ونشر أوليشوك مقطعا مصورا لانفجار ضخم في الميناء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أوليشوك: "شكرا لطياري القوات الجوية وجميع المشاركين على عملهم الجيد!".

وقال: "ارتدي بنطالك وغادر وطننا من شبه جزيرة القرم قبل فوات الأوان!".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.