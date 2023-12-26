سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خانيونس

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن عناصرها يخوضون منذ الصباح، اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، أن عناصرها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي «RPG» في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأصيب عدد من النازحين بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفاد متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر، بأن القصف الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية.

وأكد، أن الجمعية تعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود، فيما يعتقل الاحتلال الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة.

وأشار المتحدث، إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، كما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها.

ولفت إلى أنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع، في ظل استهداف المواطنين في هذه المناطق، منوهًا أن «طواقم الدفاع المدني تواجه قيودا من الاحتلال أثناء عملها».

كما استشهد مواطنين بينهما سيدة وأصيب عدد بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، فيما تواصل الدبابات الإسرائيلية القصف المدفعي العنيف على المنطقة الوسطى من قطاع غزة.