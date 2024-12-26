الزمالك يكشف تطورات إصابة محمد حمدي

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بحالة محمد حمدي الظهير الأيسر للأبيض.

وقال الدكتور محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن اللاعب غادر المستشفى اليوم الخميس بعد الاطمئنان على حالته واستقرار حالة التنفس.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمد حمدي خضع للمتابعة بالأشعة طوال الفترة التي قضاها داخل المستشفى، كما خضع اليوم لأشعة قبل المغادرة وأثبتت استقرار حالة اللاعب.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أنه تم وضع برنامج للاعب من أجل تحسين وظائف التنفس سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن اللاعب سيكون في مرحلة الراحة التامة داخل المنزل لمدة أسبوع، بعدها سيخضع لأشعة وفحوصات جديدة للاطمئنان على حالته.