ضبط لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، إن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الطب البيطري والتموين والصحة

وأشار إلى حرص المحافظة على التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع للحفاظ على صحة المواطنين، موضحا أهمية اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.

وأوضحت هويدا شافعي، رئيس مدينة القوصية، أنه بناءا على توجيهات المحافظ تم شن حملة مفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، بالاشتراك مع إدارة تموين القوصية، حيث تم ضبط كميات من اللحوم والمجمدات معروضة داخل المحلات غير معلومة المصدر ومتغيرة الخواص نتیجة سوء التخزين وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة لافتة إلى استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنقية الأسواق من السلع الفاسدة وتحرير محاضر فورية للمخالفين في الحال.